Внук Пугачевой гастролирует по США с российскими хитами Никита Пресняков анонсировал первый тур своей рок-группы по США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Никита Пресняков

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) объявил о начале первого гастрольного тура по США. Музыкант рассказал о предыдущем выступлении в Лос-Анджелесе, которое оказалось успешным. По словам Преснякова, следующий концерт пройдет в мае в Сан-Франциско в честь его 33-летия.

У нас собрался новый коллектив, мы совместили танцевальную музыку и рок-музыку, дали первый пробный концерт в Лос-Анджелесе и не ожидали, что зал будет битком! Мы так зарядились, что теперь начинаем наш первый тур в США! — написал Пресняков.

Певец назвал новый коллектив Neonica Project и вместо тяжелой рок-музыки, которую он писал ранее, решил перепевать известные российские хиты 2000-х. Стоимость входных билетов колеблется от $70 до $150 (от 6,5 до 14 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что Пресняков зарабатывает на жизнь в США, перепевая хиты группы «Би-2» и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в ночных клубах. В частности, он провел посвященный 8 Марта концерт в Rain Nightclub в Лос-Анджелесе. Билеты на вечеринку стоили $40 (около 3665 рублей) для мужчин, женщинам вход был бесплатный.