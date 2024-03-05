Внук Пугачевой поет песни иноагентов в США, чтобы прокормить семью Никита Пресняков поет песни «Би-2» и Земфиры в ночном клубе Лос-Анжелеса

Переехавший в США 32-летний внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) анонсировал живой концерт в американском клубе Rain Nightclub в Лос-Анжелесе, на котором исполнит хиты группы «Би-2» и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Он сообщил, что билеты на вечеринку, посвященную 8 марта, стоят $40 долларов (около 3 665 рублей) для мужчин, женщинам вход бесплатный. Выступление Преснякова будет сопровождаться живой игрой музыкантов.

Это будет очень круто. Не только концерт, но и тусовка: с 10 вечера до 2 часов ночи. Мы обалденную программу подготовили, залетайте, будет очень весело, — сообщил Пресняков в блоге.

​Как сообщается в афише мероприятия, Пресняков запускает в Лос-Анжелесе «новый формат вечеринок», во время которых будет перепевать российские ретро-хиты 2000-х в танцевальном стиле. Внук Пугачевой обещает также исполнить песни групп «Смысловые Галлюцинации», «Маша и Медведи», а также знаменитый хит группы «Альянс» «На заре».

В конце 2023 года Пресняков сообщил подписчикам, что написал музыку для российского сериала «Триггер». Музыкант отметил, что мини-альбом уже доступен в Сети. Таким образом артист подтвердил, что продолжает зарабатывать в России, хотя более года назад вместе с супругой Аленой уехал жить в США. Ранее он рассказывал, что за океаном пробует себя в сфере клипмейкинга.