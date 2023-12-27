Уехавший в США внук Пугачевой сообщил о работе в России Никита Пресняков сообщил, что написал музыку для российского сериала «Триггер»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Пресняков

Переехавший в США внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сообщил подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что написал музыку для российского сериала «Триггер». Музыкант отметил, что мини-альбом уже доступен в Сети.

Охренеть и не встать какие новости! В кино вышел фильм «Триггер», где всю музыку написал я совместно с Арсафесом (экс-гитарист группы Multiverse). Мини-альбом со всеми вокальными треками из фильма уже в Сети, а инструментальная музыка будет позже! — написал Пресняков.

Таким образом артист подтвердил, что продолжает зарабатывать в России, хотя более года назад вместе с супругой Аленой уехал жить в США. Ранее он рассказывал, что за океаном пробует себя в сфере клипмейкинга.

До этого в СМИ появилась информация, что музыканта и его жену разыскивают судебные приставы. По данным Telegram-канала SHOT, супружеская пара не оплатила штрафы в ГИБДД, сумма взыскания достигла почти 60 тысяч рублей.

По информации канала, у внука Пугачевой в России есть компания «Нико спорт», которой из США управляет его жена. SHOT утверждает, что в 2022 году фирма заработала 10,5 млн рублей. В публикации канала сказано, что на супруге Никиты висит задолженность Федеральной налоговой службе примерно в 80 тысяч рублей. SHOT уточнил, что на компанию внука Пугачевой оформлен автомобиль, который за последние два года собрал неоплаченные штрафы в ГИБДД под 60 тысяч рублей.