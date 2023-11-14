Внука Пугачевой ищут судебные приставы SHOT: Никиту Преснякова и его жену разыскивают судебные приставы из-за долгов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Пресняков и его супруга Алёна Краснова

Telegram-канал SHOT сообщает, что внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова и его супругу Алену разыскивают судебные приставы. По данным канала, супружеская пара не оплатила штрафы в ГИБДД, сумма взыскания достигла почти 60 тысяч рублей.

SHOT пишет, что переехавший в Соединенные Штаты Пресняков-младший продолжает зарабатывать в РФ. По информации канала, у внука Пугачевой в России есть компания «Нико спорт», которой из США управляет его жена. SHOT утверждает, что в 2022 году фирма заработала 10,5 млн рублей.

В публикации канала сказано, что на супруге Никиты висит задолженность Федеральной налоговой службе примерно в 80 тысяч рублей. SHOT уточнил, что на компанию внука Пугачевой оформлен автомобиль, который за последние два года собрал неоплаченные штрафы в ГИБДД под 60 тысяч рублей. Авторы канала отметили, что Госавтоинспекция передала все данные в Федеральную службу судебных приставов.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков после года жизни в США занялся скалолазанием и катанием на байках. По данным издания, в первом увлечении старший внук Пугачевой делает успехи под руководством профессионалов. Помимо этого, Никита также осваивает профессию режиссера музыкальных клипов.