Внуку Аллы Пугачевой пришлось начинать новую жизнь в США Никита Пресняков увлекся скалолазанием и байками в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Пресняков

Российский актер и музыкант Никита Пресняков после года жизни в США занялся скалолазанием и катанием на байках, сообщает KP.RU. По данным издания, в первом увлечении старший внук Аллы Пугачевой делает успехи под руководством профессионалов.

Мне так нравится! Даже не думал, что это настолько интересно. Там надо не просто лазить... Это целый пазл. Когда ты выстраиваешь маршрут, понимая, что важна не сила, а то, как ты проходишь путь и распределяешь силы на весь маршрут. Это очень интересно, — отметил сын Кристины Орбакайте.

Также в США певец начал кататься на Эндуро байках — легких и маневренных мотоциклах, способных преодолевать практически любые препятствия. Пресняков заверил, что когда впервые сел за руль, от восторга потерял дар речи.

Не пересказать, через какие приключения я прошел, — поделился впечатлениями музыкант.

Пресняков в США, где до этого учился и работал в баре, также осваивает профессию режиссера музыкальных клипов.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков до начала спецоперации активно принимал участие в таких российских телепроектах, как «Ледниковый период» и «Маска», и развивал деятельность своей группы MULTIVERSE. После объявления СВО артист перестал появляться на публичных мероприятиях, затем стало известно о его отъезде в США.