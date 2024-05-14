Орбакайте сделала важное заявление ради внука Пугачевой Орбакайте объявила о скидках на билеты на концерты внука Пугачевой в США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте сделала важное заявление ради своего сына и внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Звезда в соцсетях рассказала о скидках на билеты на выступления Преснякова, сделав ему рекламу.

Действует всего три дня, — подчеркнула Орбакайте.

Никита Пресняков анонсировал гастроли в США, но концерты оказались на грани срыва, так как спрос на билеты был не высок. Ради возможности выступить музыкант объявил о распродаже, сделав скидку в 20% от первоначальной стоимости. Звездная родительница пришла на помощь Преснякову-младшему, сделав важное для сына заявление в социальных сетях.

Ранее Орбакайте опубликовала видео, на котором предстала в простом черном свитере и с повседневным макияжем. Поклонники артистки назвали ее «другой» и призвали не пользоваться фотошопом. На видео Орбакайте исполняет песню «Обещание» под аккомпанемент в студии.

Пользователи Сети обратили внимание на профессиональные фотографии Орбакайте, где она выглядит иначе. По мнению комментаторов, виной всему фильтры и программы по редактированию, которыми заслуженная артистка России, по их мнению, пользуется в социальных сетях.