СВО, критика и отказ от России, гастроли: куда пропал актер Виталий Салий

Фото: Социальные сети

Виталий Салий

Украинский актер Виталий Салий прославился благодаря работе в РФ, однако после начала спецоперации перестал сниматься в российских проектах. Чем он занимается сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Салий

Виталий Салий родился 4 июля 1985 года в Киеве. Окончил в 2006 году Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

Во время учебы в вузе был актером Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. На канале «Украина» вел шоу «Буба-шоу» и «Глазам не верю».

Когда переехал в Россию, то стал служить в санкт-петербургском театре «Приют комедианта».

В кино Салий дебютировал в 2004 году в фильме «Пепел Феникса». Также он снимался в проектах «Возвращение Мухтара — 2», «Городской романс», «Возвращение Мухтара — 3», «Как найти идеал?», «1941», «Кукушка», «Мама, я летчика люблю», «Женский доктор», «Одесса-мама», «Ловушка», «Личное дело», «Волынь», «Офицерские жены», «Певица», «Искушение», «Обман», «Сестренка», «Шпион № 1», «Бухта Глубокая», «Цвет страсти», «Место под солнцем», «Цвет мести», «Дом Бобринских» и других.

Всего в фильмографии артиста более 90 работ.

«Главное в профессии актера — это азарт, а куда этот азарт заведет под чутким руководством режиссера или партнера — это и есть театр. <...> Театр — это способ разобраться в себе, задуматься о жизни, о смысле своего бытия. Сцена здесь играет роль инструмента для познания себя. <...> Театр — это дом, кино — дача, публика (зрители) — инструмент, игра — профессия, жизнь — путь. <...> Театр — это как для спортсмена тренажерный зал. Здесь ты растешь как актер, воспитываешься, тренируя „профессиональные мышцы“. В кино, как правило, эксплуатируют, пользуясь тем, что ты уже умеешь», — говорил он.

Что известно о личной жизни Салия

В 2014 году Виталий Салий женился на актрисе Анне Арефьевой, с которой познакомился на съемках сериала «Офицерские жены».

«Во Львове у нас зародился роман. И почти через четыре месяца я ей сделал предложение. Я сразу понял: я люблю и это то, что мне нужно», — признавался Салий.

Спустя время супруги вместе сыграли в спектакле «Женитьба Фигаро». В 2017 году у них родился сын Данила.

«Мы в принципе такая испанская парочка с Аней, можем поссориться, сразу после этого можем целоваться, эмоциональные мы», — делился артист.

В каком скандале был замешан Салий

В 2020 году Виталий Салий исполнил роль офицера Военно-морского флота Российской Федерации в сериале «Бухта Глубокая».

Это не понравилось украинским поклонникам актера. Они обвинили его в продажности и неуважении к ВСУ.

«Деньги не пахнут? Не так страшны московские гниды, как украинские вши»;

«Гад»;

«Как не стыдно?! Беспринципный!» — писали украинцы в соцсетях.

Чем Салий занимается сейчас

Виталий Салий перестал сниматься в российских проектах в 2022 году — после начала спецоперации.

В соцсетях актер делает публикации об украинских постановках и называет Россию «агрессором». Также он занимается сбором денег. Микроблог Салий теперь ведет исключительно на украинском языке.

Помимо этого, артист ездит на гастроли со спектаклями.

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