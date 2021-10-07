Украинского артиста затравили в соцсетях за роль российского офицера

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Хакеры, использовавшие уязвимости в программном обеспечении компаний SolarWinds и Microsoft, получили доступ к данным о расследовании контрразведки США и американской санкционной политике в отношении России. При этом власти США возложили ответственность за взломы на российских хакеров, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что в США наиболее значимой назвали утечку сведений контрразведки, касающихся России. Об атаке хакеров на SolarWinds стало известно в декабре 2020 года. Тогда, взломав SolarWinds, киберпреступники проникли во...