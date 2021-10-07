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Украинского артиста затравили в соцсетях за роль российского офицера

02:12, 08 октября 2021
Украинского артиста затравили в соцсетях за роль российского офицера Фото: https://www.instagram.com/rjevskay_/
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Артист Киевского театра драмы Виталий Салий подвергся травле в соцсетях за исполнение роли офицера ВМФ России. Актёр снялся в сериале «Бухта глубокая», за что подвергся критике в Facebook со стороны писательницы Ларисы Ницой.

Автор посвятила Салию целый пост с обвинениями. К ней присоединились соотечественники.

Ну что, Виталька Салий, украинский актёр, погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил? Пока наши мальчики сидят в окопах, украинский актер Салий играет в московском сериале их военного доблестного моряка, — написала Ницой.

Ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих снова оказалась в центре внимания. На турнире «Бриллиантовая лига» спортсменка в очередной раз была замечена на одной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене.

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