Свадьба, роман с Ковальчук, рождение сына: как живет актер Сергей Перегудов

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Сергей Перегудов

Актер Сергей Перегудов активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Перегудов

Сергей Перегудов родился 6 октября 1981 года в городе Надыме.

После окончания школы он поступил на экономический факультет Гуманитарного института города Волжского. Через год его отчислили за неуспеваемость, он переехал в Санкт-Петербург и поступил в Театральную академию.

«Признаюсь честно, никогда не мечтал стать экономистом — это было мечтой моих родителей, — поэтому и учился кое-как. В итоге, когда я завалил экзамен по высшей математике, меня просто отчислили, чему я был рад», — рассказывал Перегудов.

После окончания вуза артист попал в труппу Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета, где служит до сих пор.

В кино Перегудов дебютировал в 2002 году в картине «Русский ковчег». Также он снимался в проектах «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей — 6», «Ментовские войны — 2», «Преступление и наказание», «Громовы. Дом надежды», «Каменская-5», «Агент особого назначения», «Подсадной», «Семейный очаг», «Идеальный брак», «Чапаев Чапаев», «Чужое», «Бабье лето», «Храбрые жены», «Союз спасения», «Шаляпин», «Союз спасения. Время гнева», «Когда закончится февраль» и других.

Всего в фильмографии актера более 90 работ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Иван Кокорин и Сергей Перегудов

Что известно о личной жизни Перегудова

Сергей Перегудов признавался, что у него был роман с коллегой по проекту «Тайны следствия» Анной Ковальчук.

«С Анной мы сохранили дружеские отношения. Действительно, роман был серьезный, мы даже хотели официально пожениться, но... как-то не сложилось. Причины самые распространенные, как и у большинства людей, — в чем-то не сошлись наши взгляды, кто-то был не прав и т. д. Наверное, просто не судьба», — рассказывал актер.

В 2021 году Перегудов женился на Валентине Карюкиной. Она — непубличная личность, не имеющая отношения к киноискусству.

«Время-то идет, вот уже 40 лет — самое время жениться. Сделал себе такой подарок на юбилей. А какие пути, тропинки привели меня в загс — это нам неведомо. Браки заключаются на небесах. Но я никогда не был одиноким волком, всегда хотел пару. И горд тем, что моя пара нашлась», — делился артист.

В 2022 году у пары родился сын Матвей.

Чем Перегудов занимается сейчас

Сергей Перегудов продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в спектаклях «Ревизор», «Академия смеха», «Гамлет», «Близость», «Евгений Онегин. Страницы романа», «Графиня де Ла Фер», «Карамазовы», «Все мы прекрасные люди», «Город. Женитьба. Гоголь», «Дядя Ваня» и «Мертвые души».

В 2023 году артист снялся в картинах «Хоккейные папы», «Мужчина к Новому году», «Фамильное гнездо» и «Sпеция». В скором будущем также должны выйти проекты «Северный полюс» и «Большая вода» с его участием.

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