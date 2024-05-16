Актер Алексей Нестеренко: где сейчас снимается, есть ли жена и дети

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Актер Алексей Нестеренко

Актер Алексей Нестеренко снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, известно ли что-либо о его личной жизни?

Чем известен Нестеренко

Алексей Нестеренко родился 20 февраля 1984 года в Москве.

С шести лет он обучался хореографии в Центре детского народного творчества «Калинка». С 1999 года учился в Детском музыкальном театре юного актера и параллельно работал в МХТ им. Чехова.

Нестеренко окончил Театральный институт им. Щукина. Срочную службу проходил в Академическом ансамбле песни и пляски МВД в качестве артиста балета.

Нестеренко снимался в картинах «Нас не догонишь», «Вкус граната», «Цыганское счастье», «Верю не верю», «Если ты не со мной», «Родина», «Эти глаза напротив», «Доктор Преображенский», «За первого встречного», «Капитан Голливуд» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 15 работ.

Что известно о личной жизни Нестеренко

О своей личной жизни Алексей Нестеренко не распространяется. Комментируя тему отношений, в одном из интервью он говорил, что по движениям в танце можно понять, какой человек в постели.

«Я считаю, что внешняя красота отражает внутреннюю красоту. Эта греческая теория мне очень нравится. Во мне есть капля греческой крови, и я это чувствую, мне это приятно. Поэтому я верю в это. Не просто же говорят, что можно посмотреть в танце, как человек двигается, и приблизительно понять, каков он в сексе. Это не мои слова, я только все это слышал и повторяю. Это же степень какого-то раскрепощения. Вообще владение телом, мне кажется, это — огромная сила», — отмечал Нестеренко.

По данным СМИ, он официально не женат. Детей у 40-летнего актера тоже нет.

В одном из интервью Нестеренко также заявлял, что он на данный момент слишком занят творческой карьерой.

Чем сейчас занимается Нестеренко

Алексей Нестеренко продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Остров сокровищ», «Питер Пэн» и «Есть ли жизнь на Марсе?».

В 2023 году актер снялся в картине «Превратности любви».

В 2024 году вышел сериал «Глаз пустыни» с его участием.

«Нам, актерам, всегда говорят: у вас такая тяжелая профессия! А я раньше всегда думал: чего же тяжелого-то? Ты получаешь удовольствие от того, что делаешь, плюс зарабатываешь деньги какие-никакие. А вот сейчас я понимаю: да, тяжело. Ведь бывает, когда зал тебе ничего не отдает, а ты должен всю эту тысячную толпу наполнить энергией. А откуда ты ее возьмешь, если не из себя?» — рассказывал Нестеренко.

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