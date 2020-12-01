Денис Шведов рассказал о постельных сценах в «Докторе Преображенском»

https://static.news.ru/photo/e362578e-345d-11eb-92a4-fa163e074e61_660.jpg Денис Шведов Фото: kinopoisk.ru

Исполнитель главной роли в сериале «Доктор Преображенский» Денис Шведов рассказал о жарких постельных сценах с Агнией Дитковските. Актёры познакомились на съёмках фильма о зарождении пластической хирургии в СССР.

Однако, и Шведов, и экс-жена Алексея Чадова в процессе работы над лентой столкнулись с неожиданными трудностями. Оба актёра — в татуировках, которые приходилось замазывать гримом.

Но из-за жары и объятий грим постоянно слезал, приходилось его поправлять, а это долго и нудно, — рассказал исполнитель роли Льва Преображенского Денис Шведов в интервью «Собеседнику».

Из-за этого сцены приходилось повторять дубль за дублем. Теперь актёр советует всем своим коллегам, особенно начинающим, хорошо подумать, прежде чем портить тело татуировками.

Понимайте, что могут быть последствия на съёмках! — сказал актёр.

Шведов женат на актрисе Александре Розовской, у них двое детей. Агния Дитковските в разводе с актёром Алексеем Чадовым, у них есть сын Федя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что постельные сцены становятся барьером для актёра Дмитрия Миллера. Об этом артист рассказал в интервью NEWS.ru.