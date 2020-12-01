Денис Шведов рассказал о постельных сценах в «Докторе Преображенском»

Исполнитель главной роли в сериале «Доктор Преображенский» Денис Шведов рассказал о жарких постельных сценах с Агнией Дитковските. Актёры познакомились на съёмках фильма о зарождении пластической хирургии в СССР.
Однако, и Шведов, и экс-жена Алексея Чадова в процессе работы над лентой столкнулись с неожиданными трудностями. Оба актёра — в татуировках, которые приходилось замазывать гримом.
Но из-за жары и объятий грим постоянно слезал, приходилось его поправлять, а это долго и нудно, — рассказал исполнитель роли Льва Преображенского Денис Шведов в интервью «Собеседнику».
Из-за этого сцены приходилось повторять дубль за дублем. Теперь актёр советует всем своим коллегам, особенно начинающим, хорошо подумать, прежде чем портить тело татуировками.
Понимайте, что могут быть последствия на съёмках! — сказал актёр.
Шведов женат на актрисе Александре Розовской, у них двое детей. Агния Дитковските в разводе с актёром Алексеем Чадовым, у них есть сын Федя.
Ранее NEWS.ru сообщал, что постельные сцены становятся барьером для актёра Дмитрия Миллера. Об этом артист рассказал в интервью NEWS.ru.