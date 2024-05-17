Измена жене, рак горла, отсутствие ролей: куда пропал актер Семен Морозов

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press

Семен Морозов

Актер Семен Морозов не снимается в кино с 2017 года. Куда он пропал, что известно о его личной жизни и состоянии здоровья?

Чем известен Морозов

Семен Морозов родился 27 июня 1946 года в Москве. Окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Также окончил режиссерский факультет.

Артист снимался в картинах «Хлеб и розы», «Прошлым летом», «Половодье», «Татьянин день», «На дальней точке», «Меченый атом», «Три дня в Москве», «Между небом и землей», «Нос», «Прогулка, достойная мужчин», «Узнай меня», «Ответный ход», «Исключения без правил», «Бес», «Дальнобойщики», «Третий вариант», «Серебро», «Ключи» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 73 работы.

Как режиссер Морозов работал над проектами «Ералаш», «Молодость. Выпуск 5», «Происшествие в Утиноозерске», «Дракоша и компания» и «Ералаш в кино».

Что известно о личной жизни Морозова

Первой женой Семена Морозова была актриса Марина Лобышева-Ганчук. Они вместе учились в вузе.

Супруги развелись из-за измены Морозова.

«Она как-то сразу все поняла. Начала расспрашивать, и я сознался. Марина тогда сразу сказала, что в ее семье подобного быть не может, и решила расстаться. Это сейчас я понимаю, что совершил ошибку, а тогда не осознавал этого», — признавался он в передаче «Судьба человека».

Второй женой Морозова была гример Светлана Серова. В браке родился сын Михаил.

Третьей супругой актера стала Светлана Родичева. Морозов познакомился с ней в 1978 году, когда снимался в советско-болгарском фильме «С любовью пополам», в которой ее отец Дмитрий Родичев работал режиссером, а она играла в массовке. Но отношения между ними завязались не сразу.

«Свете было 16 лет, я не пытался за ней ухаживать, я был женат уже во второй раз, только родился сын. После съемок мы подружились. А встречаться начали через семь лет, как только я развелся со второй женой. Но снова жениться я не собирался. И вот Светлана как-то сказала: „Знаешь, я ведь старею (в свои 24 года!) и подумала, если бы у нас был ребенок, у него были бы маленькие розовые ноготочки...“ И заплакала. На следующий день мы подали заявление в загс», — рассказывал Морозов.

В браке родилась дочь Надежда.

Что известно о состоянии здоровья Морозова

В 2008 году у Семена Морозова был диагностирован рак горла.

«У папы злокачественная опухоль. Ужас, у него рак, правда, не запущенный и излечимый, но процесс очень тяжело переносится. Ночью он кричит от боли», — рассказывала в соцсетях его дочь Надежда.

Артист прошел несколько курсов лечения, включая химиотерапию, и смог победить болезнь.

«После операции все еще было нормально, а когда началось само лечение, он так исхудал. Не мог ничего есть, глотать. Это были адские боли, страшное время», — вспоминала жена Морозова Светлана Родичева.

Чем сейчас занимается Морозов

После перенесенной болезни Семен Морозов редко снимается в кино, дает интервью и посещает светские мероприятия. Однако периодически он появляется в телевизионных программах.

В кино Морозов последний раз снимался в 2017 году — тогда вышел боевик «Легенда о Коловрате» с его участием.

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