Британцы назвали своего любимого члена королевской семьи Британцы в опросе назвали Кейт Миддлтон своим любимым членом королевской семьи

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Большинство британцев выбрали Кейт Миддлтон своим любимым членом королевской семьи, пишет Daily Mail. За нее отдали свои голоса 63% опрошенных. Принцесса Уэльская сместила своего супруга принца Уильяма, который многие годы лидировал в этом рейтинге. Согласно текущему исследованию, к нему благосклонны 62% поданных.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл существенно отстали от других членов семьи. Так, только 29% участников опроса сочли герцога Сассекского «положительным», за герцогиню проголосовали 28%. Самым нелюбимым членом монаршей семьи британцы назвали принца Эндрю. Герцога Йоркского назвали «благосклонным» всего 14% участников исследования.

Издание считает, что скачок популярности Миддлтон среди жителей Британии связан с ситуацией вокруг ее болезни. Принцесса Уэльская месяц назад призналась, что лечится от рака.

Ранее астролог принцессы Дианы Дебби Фрэнк назвала самого сложного ребенка в королевской семье. По ее словам, игривое и дерзкое поведение младшего сына Кейт Миддлтон прописано в его гороскопе. Эксперт высказала мнение, что принцессе Уэльской трудно ладить с Луи.

Специалист пояснила, что мальчик родился под знаком Тельца, как и его сестра Шарлотта и прабабушка Елизавета II, однако он не вполне соответствует характеристикам этого знака. Отмечается, что Луи не склонен подчиняться правилам, а потому каждое его появление на публике сопровождается эксцентричным поведением. В свою очередь Миддлтон слишком дисциплинированна, чтобы терпеть выходки младшего сына, но общественность его любит за эпатаж.