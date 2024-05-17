Пугачева, помощь Кобзона, цирк: как сейчас живет актер Анатолий Калмыков

Фото: Alexei Moschenkov/Global Look Press

Анатолий Калмыков

Актер Анатолий Калмыков прославился как артист цирка и исполнитель ролей в фильмах «Высший пилотаж», «Не родись красивой» и «Палач». Чем он сейчас занимается, в каких проектах задействован?

Чем известен Анатолий Калмыков

Анатолий Калмыков родился 5 января 1951 года на Сахалине. После окончания школы он переехал в Москву, окончил отделение клоунады Циркового училища и режиссерское отделение ГИТИСа. С ним на одном курсе училась народная артистка СССР Алла Пугачева.

В период 70-80-х годов Калмыков был одним из популярных в СССР клоунов, много гастролировал. На арене цирка и на эстраде выступал в образе хилого напарника большой женщины, исполнял акробатические номера. С 1980 до 1990 года Анатолий Калмыков был артистом Москонцерта, позднее стал работать по договорам.

В кино артист начал сниматься в 1969 году как каскадер. В качестве актера дебютировал на экране в 1970 году, появившись в лентах «Не хочу быть взрослым», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Калмыков снимался в популярных лентах «Ширли-мырли», «Что сказал покойник», «Нина. Расплата за любовь», «Не родись красивой». В 2009 году исполнил роль Михаила Бершидского в приключенческой комедии «Высший пилотаж». Актер также известен по съемкам в рекламах «Белый орел» и «Рондо».

Фото: Alexei Moschenkov/Global Look Press Анатолий Калмыков

Что известно о личной жизни Анатолия Калмыкова

Калмыков женат. Его супруга была артисткой цирка, работала в художественно-акробатической группе. В браке у пары родился сын. Первое время семья жила в однокомнатной квартире. Решить жилищный вопрос актеру помог певец Иосиф Кобзон.

«Нам с женой и ребенком очень помог Иосиф Кобзон. Во время одного из концертов, где мы вместе работали, он случайно узнал, что я живу и репетирую в однокомнатной квартире, в присутствии домочадцев. И я воочию убедился, что для этого человека не существует слова „нет“ ни для кого. К нему обращаются совершенно незнакомые люди, и он всем помогает. Иосиф Давыдович сам предложил помощь, он набрал номер „09“, потом по телефону вышел на председателя исполкома, и через неделю моя проблема была решена», — делился Калмыков.

Чем сейчас занимается Анатолий Калмыков

Анатолий Калмыков в 73 года продолжает сниматься в кино. В 2023 году он появился на экране в фильме «Елки 10» и сериале «Настенька». На настоящий момент в его фильмографии около 150 работ.

«С 1997 года снялся во многих картинах, переиграл всех бомжей, пьяниц и ментов. Вот только убийц не соглашаюсь играть принципиально. Я же — клоун!» — говорил актер.

Артист долгие годы не дает интервью и не ведет социальные сети. Калмыков ранее признавался, что любит проводить свободное время в уединении, на даче.

«Публичность профессии породила любовь к уединению: люблю подолгу жить на даче один. Никого вокруг! Рыбачу, а потом варю себе в печи уху из окуньков. Райская жизнь», — рассказывал Анатолий Калмыков.

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