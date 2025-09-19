Королева осени — цветет с августа до снега! Многолетник — яркий шар с россыпью цветов. Хризантема мультифлора (Chrysanthemum multiflora) — настоящий фаворит среди садоводов, ведь её цветение начинается в августе и продолжается до заморозков. В то время как летние цветы уже увядают, аккуратные шары мультифлоры превращают сад в яркий осенний фейерверк. Её шаровидная форма образуется естественным образом — куст всегда выглядит ухоженным и гармоничным без прищипки и стрижки.

Преимущества для садоводов:

Выдерживает морозы до –34 °C (4–9 USDA).

Цветение с конца лета до поздней осени — сад остаётся ярким даже в ноябре.

Огромная палитра оттенков: белые, жёлтые, розовые, оранжевые, бордовые и даже двухцветные сорта.

Компактная высота куста 30–50 см идеально подходит для бордюров и контейнеров.

Хорошо смотрится в композициях с хвойниками, декоративными злаками и другими осенними культурами.

Совет садоводам: сажайте мультифлору группами по 3–5 кустов одного цвета — так она создаст в саду яркие акцентные пятна. А для непрерывного цветения подберите сорта с разными сроками распускания — от ранних до поздних. Хризантема предпочитает солнечные места и лёгкую, дренированную почву. На одном месте куст может расти 3-4 года, после чего его делят для омоложения. В регионах с малоснежными зимами достаточно лёгкого укрытия лапником или агроволокном.

