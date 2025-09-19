Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025

Сею под зиму — алые свечи взойдут в мае! Самый красивый и неприхотливый цветок для сада — мгновенно преображает участок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Люпин «алые паруса» — это величественное растение, которое преобразит ваш сад своими огненно-красными свечами соцветий. Этот многолетник поражает не только красотой, но и невероятной выносливостью: он морозостоек, засухоустойчив и способен расти на самых бедных почвах, обогащая их азотом. Его мощные соцветия высотой до 1,2 метра создают эффектные вертикальные акценты в цветниках с июня по июль, а при своевременном удалении отцветших кистей он повторно зацветает в августе.

Посев под зиму — идеальный способ получить крепкие растения. Семена, посеянные в октябре-ноябре в промёрзшую почву, проходят естественную стратификацию и весной дают дружные всходы. Люпин предпочитает солнечные места, но мирится с лёгкой полутенью. Не требует удобрений, полива и укрытия на зиму. Идеален для задних планов цветников, декорирования заборов и срезки.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

