«Золотая кружевница» цветет с июля до осени: многолетник, который можно посадить в сентябре! Патриния (Patrinia scabiosifolia), известная среди садоводов как «золотая кружевница» или Golden Lace, стремительно набирает популярность в российских садах. Этот эффектный многолетник родом из Восточной Азии ценится за свою воздушную декоративность и неприхотливость.

С июля до сентября растение покрывается облаками мелких жёлтых цветков, собранных в ажурные метёлки. Благодаря лёгкой фактуре соцветий патриния выглядит, словно золотое кружево, и прекрасно сочетается со злаками, эхинацеями и рудбекиями. Листва также декоративна: летом насыщенно-зелёная, а осенью окрашивается в золотистые или красноватые тона.

Патриния отличается высокой морозостойкостью (USDA зона 4–9), выдерживая морозы до −30 °C. Она хорошо чувствует себя на солнечных местах и в лёгкой полутени, предпочитает дренированные и умеренно влажные почвы. При этом устойчива к жаре, влаге и практически не страдает от болезней или вредителей. В регионах с малоснежными зимами рекомендуется лёгкое укрытие лапником или агроволокном.

Почему стоит посадить

Не требует формировки и частого ухода

Цветёт, когда многие многолетники уже завершают сезон

Отличный акцент для бордюров, миксбордеров и природных садов

Хорошо подходит и для контейнерного выращивания

Посадив «золотую кружевницу» в сентябре, вы получите не только редкий и эффектный акцент, но и надёжное многолетнее украшение, которое будет радовать долгие годы.

