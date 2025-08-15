Клюквенный джем — варится ровно 8 минут: без стерилизации

Этот клюквенный джем поразит вас ярким балансом кислого и сладкого с тонкими лесными нотками — густой, как мед, с нежной желеобразной текстурой и рубиновым оттенком. Варится он ровно 8 минут без стерилизации.

Для приготовления возьмите: 500 г клюквы (свежей или замороженной), 400 г сахара, 100 мл воды. Клюкву разморозьте (если нужно), залейте водой и доведите до кипения. Варите 5 минут, пока ягоды не лопнут, затем добавьте сахар и помешивайте ровно 3 минуты. Секрет идеальной консистенции — не переваривать.

Горячим разлейте джем по стерильным банкам и закрутите — никакой дополнительной стерилизации не нужно! Если любите пикантные нотки, добавьте при варке щепотку корицы или цедру апельсина. Этот джем хорош и к блинам, и к сыру, и даже к мясу — универсальная вкусовая бомба без хлопот! Хранится при комнатной температуре до двух лет, становясь с каждым месяцем только ароматнее.

