Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 11:31

Клюквенный джем — варится ровно 8 минут: без стерилизации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот клюквенный джем поразит вас ярким балансом кислого и сладкого с тонкими лесными нотками — густой, как мед, с нежной желеобразной текстурой и рубиновым оттенком. Варится он ровно 8 минут без стерилизации.

Для приготовления возьмите: 500 г клюквы (свежей или замороженной), 400 г сахара, 100 мл воды. Клюкву разморозьте (если нужно), залейте водой и доведите до кипения. Варите 5 минут, пока ягоды не лопнут, затем добавьте сахар и помешивайте ровно 3 минуты. Секрет идеальной консистенции — не переваривать.

Горячим разлейте джем по стерильным банкам и закрутите — никакой дополнительной стерилизации не нужно! Если любите пикантные нотки, добавьте при варке щепотку корицы или цедру апельсина. Этот джем хорош и к блинам, и к сыру, и даже к мясу — универсальная вкусовая бомба без хлопот! Хранится при комнатной температуре до двух лет, становясь с каждым месяцем только ароматнее.

Ранее стало известно, как приготовить желеобразное варенье из шиповника: нужны только ягоды и сахар.

клюква
варенье
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Встреча Путина и Трампа на Аляске сегодня, 15 августа: последние новости
Как избавиться от испанских слизней?
Дмитриев поделился снимком с Аляски
Сотруднику ГУР Украины вынесли приговор за подготовку теракта под Брянском
Политолог ответил, какой знак мог подать Лавров толстовкой с надписью СССР
Драка «хромых уток»: «Спартак» против «Зенита», кого уволят после матча?
Трое россиян пострадали при взрыве в цеху завода
Эксперт предупредила о последствиях запрета мигрантам работать курьерами
В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество
Петербургская сеть дискаунтеров приобрела актив на 1,5 млрд рублей
В Балашихе женщина в хиджабе жестоко избила дочь и попала на видео
Глава Киргизии вышел с важным заявлением о санкциях против России
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему «Спартак» не увольняет Станковича
Япония признала выбор ошибочного пути во время Второй мировой войны
Хрупкая москвичка дала жесткий отпор нетрезвому педофилу
Мужчина разместил детское порно в отзывах на маркетплейсе и избежал тюрьмы
В ДНР ввели «социальную» цену на воду
Ревнивец с «Сайгой» кастрировал судью: что известно об убийстве в Камышине
«Наводит панику»: генерал назвал преимущества передового дрона «Квазимачта»
Боец СВО поблагодарил власти Крыма за освобождение из украинского плена
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.