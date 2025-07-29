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29 июля 2025 в 05:32

Это желеобразное варенье не стыдно подать к столу: только крыжовник и сахар

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варенье из крыжовника получается с удивительным балансом сладости и легкой кислинки, с насыщенным ягодным ароматом и нежной желеобразной консистенцией. Ягоды сохраняют свою форму, а сироп приобретает красивый золотисто-изумрудный оттенок. Для приготовления понадобится только крыжовник и сахар, не считая капельки воды.

Рецепт: возьмите 1 кг крыжовника, 1,2 кг сахара и 100 мл воды. Ягоды переберите, удалите хвостики и промойте, затем проколите каждую зубочисткой — это поможет им лучше пропитаться сиропом. В кастрюле растворите сахар в воде, доведите до кипения и варите 5 минут до получения прозрачного сиропа. Опустите подготовленный крыжовник в кипящий сироп, аккуратно перемешайте и варите на медленном огне 15 минут, снимая пену. Затем снимите с огня и дайте полностью остыть — это важный этап, чтобы ягоды не сморщились. Повторите процесс варки еще два раза с интервалом 6–8 часов, каждый раз доводя до кипения и проваривая 5 минут.

Готовый джем разлейте по стерильным банкам и закатайте. Это желеобразное варенье не стыдно подать к столу.

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ягоды
варенье
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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