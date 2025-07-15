Малиновое желе за 15 минут: густая, ароматная вкуснятина из 3 ингредиентов

Малиновый джем-желе — это невероятно ароматное, сбалансированное по сладости лакомство с ярким ягодным вкусом и приятной густой текстурой. Оно готовится за 15 минут и всего из 3 ингредиентов.

Для приготовления возьмите 500 г малины (свежей или замороженной), 250 г сахара и 1 ч. л. лимонного сока. В блендере измельчите ягоды, протрите через сито, чтобы удалить косточки. В сотейнике смешайте пюре, сахар и лимонный сок, доведите до кипения и варите 10 минут на среднем огне, постоянно помешивая. Проверьте готовность: капля джема на холодной тарелке не должна растекаться.

Горячий джем разлейте по стерильным банкам и закройте крышками. Эта густая, ароматная вкуснятина идеально подойдет к тостам, сырникам или в качестве начинки для выпечки. Вкус — насыщенный, с легкой кислинкой, которая идеально подчеркивает сладость малины, а нежная консистенция тает во рту, оставляя фруктовое послевкусие.

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