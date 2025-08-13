Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кефирные пышки-вкусняшки — выпечка еще не была настолько легкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда хочется свежей домашней выпечки, но нет времени на сложные рецепты, пышки на кефире станут идеальным решением. Они готовятся буквально за 15 минут, а получаются невероятно воздушными — нежные внутри с аппетитной золотистой корочкой.

Для теста вам понадобится: 250 мл кефира, 300 г муки, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли и 1/2 ч. л. соды. Смешайте кефир комнатной температуры с яйцом, сахаром и солью, затем добавьте соду — сразу увидите, как смесь начнет пузыриться. Постепенно вводите муку, пока тесто не станет похожим по консистенции на густую сметану.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя аккуратные круглые пышки. Обжаривайте их по 2–3 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки. Подавайте теплыми со сметаной, вареньем или медом — они хороши в любом виде.

Ранее сообщалось о десерте, который подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой.

