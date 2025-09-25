Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 14:20

Картофельные палочки с брокколи: хрустящая закуска за 15 минут! Идеально на перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете оригинальную закуску для семейного ужина? Попробуйте приготовить картофельные палочки с брокколи — это сочетание хрустящей корочки и нежной начинки покорит ваши сердца! Готовится блюдо проще простого, а результат превзойдёт все ожидания. Брокколи придаёт палочкам особый вкус и делает их не только вкусными, но и полезными.

Возьмите 500 г картофеля, 200 г брокколи, 2 яйца, 100 г панировочных сухарей, 50 г твёрдого сыра, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, разомните в пюре. Брокколи отварите 3–4 минуты, измельчите. Сыр натрите на тёрке.

Смешайте пюре с брокколи и половиной сыра, добавьте соль и перец. Сформируйте из массы длинные палочки, обваляйте их сначала в муке, затем во взбитом яйце и в панировочных сухарях. Обжарьте палочки в разогретом масле до золотистой корочки (по 3–4 минуты с каждой стороны). Готовые палочки посыпьте оставшимся сыром. Подавайте горячими, можно со сметанным соусом.

