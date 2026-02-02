Картофельное пюре, яйцо и кусочек бекона. Сытная деревенская смаженка по-белорусски с хрустящими краями — готово за 20 минут

Беру готовое картофельное пюре, одно яйцо и пару ломтиков бекона — и прямо на сковороде рождается удивительное блюдо. Это гениально просто и невероятно сытно, идеальный способ на скорую руку накормить семью настоящим деревенским ужином с душой.

Получается обалденная вкуснятина: плотная, нежная и сочная картофельная основа с ароматными кусочками бекона, заключенная в золотистую, невероятно хрустящую по краям корочку.

Для приготовления вам понадобится: примерно 400 г готового картофельного пюре, 1 яйцо, 70–100 г бекона или копченой грудинки, соль, перец, 1-2 ст. л. муки (при необходимости), растительное масло для жарки. Бекон нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до легкой румяности и выделения жира. В глубокой миске смешайте теплое пюре, яйцо, соль, перец и обжаренный бекон вместе с вытопившимся жиром. Если масса получилась слишком жидкой, добавьте немного муки. Тщательно перемешайте до однородности. На хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла выложите всю массу, разровняйте в большую лепешку толщиной около 1,5 см. Жарьте на среднем огне 7–9 минут под крышкой до румяного низа, затем аккуратно переверните на тарелку и выложите обратно на сковороду. Жарьте еще 6–8 минут без крышки до полной готовности и хрустящей корочки. Подавайте горячей со сметаной.

