Морковно-сырный блинчик — мастхэв для завтраков: не только вкусно, но и полезно

Морковно-сырный блинчик — это мастхэв для завтраков! Получается не только вкусно, но и полезно: морковь богата бета-каротином и клетчаткой, а яйца и сыр дают качественный белок и кальций.

Для приготовления понадобится: 1 крупная морковь, 2 яйца, 50 г твердого сыра, соль, черный перец. Морковь очистите и натрите на мелкой терке. Сыр натрите на крупной терке. В миске смешайте морковь, сыр, одно яйцо, соль и специи. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выложите тесто, сформировав лопаткой круглый блинчик толщиной около 1 см. Обжаривайте с одной стороны 3–4 минуты до золотистой корочки. Аккуратно переверните блинчик. Сразу же в центре блинчика сделайте небольшое углубление ложкой и аккуратно разбейте в него второе яйцо, стараясь не повредить желток. Уменьшите огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и готовьте 3–5 минут, пока белок яйца не схватится, а желток останется жидким. Подавайте горячим, посыпав зеленью.

