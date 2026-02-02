Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Старым Осколом SHOT: над Старым Осколом прогремели взрывы, ПВО работает по дронам ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил, что над городом Старый Оскол в Белгородской области прогремела серия мощных взрывов. Как пишет канал, российская ПВО сбивает беспилотники ВСУ. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

По версии SHOT, взрывы начались около 03:50 ночи и были слышны в северной и северо-восточной части города. По информации канала, местные жители также наблюдали яркие вспышки в небе и насчитали от пяти до шести хлопков, сопровождаемых характерным жужжанием двигателей.

Ранее украинские БПЛА выбили окна в ряде квартир в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, о чем информировал оперштаб региона. Обошлось без пострадавших, на место оперативно выехали специальные и оперативные службы.

До этого массированная атака украинских беспилотников на территорию России была предотвращена в результате точечного удара ракетой комплекса «Искандер». Российские военные поразили украинский пункт управления дронами. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Кроме того, два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на село Бегоща в Рыльском районе Курской области. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, 97-летнюю женщину с контузией и 67-летнего мужчину с осколочными травмами доставили в больницу.