В Харькове после воздушной тревоги раздались взрывы

В Харькове прогремели взрывы, передает телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, а также Сумской и частях Полтавской и Днепропетровской областей звучит воздушная тревога, другие детали не уточняются.

В Харькове были слышны взрывы, — указали журналисты.

Ранее взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги по всей области. Сирены впервые прозвучали в 01:36 по московскому времени. Другие подробности о произошедшем не уточнялись.

Тем временем американский журналист Джейми Деттмер сообщил, что для Украины наступившая зима может стать периодом серьезных испытаний. Он отметил, что страна рискует оказаться в крайне затруднительном положении из-за непрекращающихся атак на энергетическую систему бывшей советской республики. На положение Киева влияет и нехватка финансовой помощи со стороны европейских партнеров.

Ранее в МО РФ информировали, что российские войска освободили населенный пункт Приволье в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, вместе с тем было освобождено село Прилуки в Запорожской области. Успехов удалось достичь Южной группировке войск и подразделениям «Востока».