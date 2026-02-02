Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 04:29

В Кировской области организовали резервные поезда после схода вагонов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Федеральная пассажирская компания организовала резервные поезда для перевозки пассажиров в Кировской области в связи со сходом 21 вагона грузового поезда с рельсов, сообщили в пресс-службе организации. Отмечается, что это позволит обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров.

Для перевозки пассажиров на участке Нижний Новгород — Москва назначен резервный поезд: № 11 Нижний Новгород — Москва <…>. Поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поездов № 11 Новый Уренгой — Москва, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что сразу 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области. Движение составов приостановлено, из-за аварии на путях были возможны задержки в движении пассажирских поездов. При этом обошлось без пострадавших.

До этого в Ленинградской области электричка насмерть сбила 45-летнего мигранта. Трагический инцидент произошел на 15-м километре шестого пикета железнодорожного перегона Девяткино — Капитолово. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

поезда
фпк
перевозки
вагоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце за одни сутки зафиксированы десятки мощных вспышек
Частный дом вспыхнул в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
Ловушка для ВСУ и плацдарм для наступления: успехи ВС РФ к утру 2 февраля
Мошенники могут отправлять россиянам сообщения с кешбэком за покупки
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Старым Осколом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 февраля
Назван самый опасный, но популярный строительный материал
Названы три вируса, способные устроить новую мировую эпидемию
В Кировской области организовали резервные поезда после схода вагонов
Трансплантолог ответил на важнейший вопрос о гемодиализе
Администрация Трампа передала Ирану, что готова к переговорам
Алкоголизм, история любви с Тарзаном, Николаев: как живет Наташа Королева
В документах Эпштейна нашли его мнение о будущем российского рубля
Глава МИД Чехии решил игнорировать администрацию президента
Стало известно, могут ли россияне купить в ипотеку дачный участок
Стало известно, когда между Москвой и Токио может наступить мир
В Госдуме захотели обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП
В ЦРУ предупредили о возможном размещении ядерного оружия США в Гренландии
Стало известно, когда в России проведут первый пуск частной ракеты
Группа людей с тремя детьми пропала на Камчатке
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.