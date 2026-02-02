В Кировской области организовали резервные поезда после схода вагонов

Федеральная пассажирская компания организовала резервные поезда для перевозки пассажиров в Кировской области в связи со сходом 21 вагона грузового поезда с рельсов, сообщили в пресс-службе организации. Отмечается, что это позволит обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров.

Для перевозки пассажиров на участке Нижний Новгород — Москва назначен резервный поезд: № 11 Нижний Новгород — Москва <…>. Поезд проследует по расписанию и с остановками, предусмотренными для поездов № 11 Новый Уренгой — Москва, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что сразу 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области. Движение составов приостановлено, из-за аварии на путях были возможны задержки в движении пассажирских поездов. При этом обошлось без пострадавших.

До этого в Ленинградской области электричка насмерть сбила 45-летнего мигранта. Трагический инцидент произошел на 15-м километре шестого пикета железнодорожного перегона Девяткино — Капитолово. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.