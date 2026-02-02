Зимняя Олимпиада — 2026
Вместо омлета на завтрак готовлю яичный конвертик с грибами: на него уходит не больше 15 минут

Вместо омлета на завтрак готовлю яичный конвертик с грибами. На его приготовление уходит не больше 15 минут — идеально для утра.

Вам понадобится: 2 крупных яйца, 100 г свежих шампиньонов, 50 г твердого сыра, 1 небольшая луковица (по желанию), соль, черный перец, сушеный чеснок. Грибы промойте и нарежьте пластинками. Лук мелко нарежьте. Сыр натрите на терке. Обжарьте лук (если используете) до прозрачности. Добавьте грибы, посолите, поперчите и жарьте помешивая 5–7 минут до золотистого цвета. В конце жарки добавьте к грибам тертый сыр, быстро перемешайте и снимите с огня. Переложите грибную начинку в миску. В миске взбейте яйца с щепоткой соли и перца до однородности. Вылейте яйца на разогретую сковороду и распределите по всей поверхности, как тонкий блин. Убавьте огонь до минимума. Пока верхняя поверхность омлета еще немного влажная, выложите грибную начинку на одну половину яичного блина. Аккуратно лопаткой накройте начинку второй половиной омлета, формируя конвертик. Подержите на сковороде еще минуту для склеивания.

Ранее стало известно, как приготовить быстрый завтрак из лепешек роти и яиц: тяп-ляп — и готово.

