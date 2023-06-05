Как выбрать дыню: инструкция перед покупкой Расскажем, как выбрать сладкую спелую дыню на рынке или в супермаркете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как выбрать дыню

Каждый раз с наступлением лета у многих людей возникает вопрос «как выбрать арбузы и дыни?». Ведь всегда есть риск купить незрелый или несладкий плод, даже если рядом с продавцом лежит разрезанный «образец» и вам настойчиво предлагают его попробовать. Ниже мы расскажем про основные правила, как выбрать дыню по запаху, внешнему виду и состоянию кожуры.

Как выбрать спелую дыню по внешнему виду

Перед тем, как выбрать арбузы и дыни, нужно оценить место, где они хранятся. Плоды не должны лежать под палящим солнцем вблизи автомагистралей и оживленных дорог. Лучше всего, если развал расположен рядом с полем, где растет бахча. Это — основная гарантия свежести и спелости.

Затем нужно оценить внешний вид выбранной дыни. На кожице не должно быть черных пятнышек, вмятин и любых отличающихся по цвету областей. Любое повреждение плода провоцирует начало процесса брожения, а если целостность корочки нарушена, то бактерии легко попадают внутрь. Единственное пятно, допустимое на поверхности дыни — земляное, на котором лежал плод во время созревания.

Никогда не покупайте уже надрезанные плоды: сочная дынная мякоть — хорошая среда для размножения микроорганизмов. А в чистоте рук и ножа продавца нельзя быть уверенным на 100%. По этой же причине дыню перед употреблением нужно хорошо помыть, а в разрезанном виде хранить только в холодильнике под пищевой пленкой.

Как правильно выбрать дыню по запаху

Запах мякоти спелой дыни легко чувствуется через пористую корочку. Чтобы выбрать сладкий и зрелый плод, нужно слегка потереть и понюхать поверхность. Запах дыни может отличаться в зависимости от ее сорта, но в любом случае он должен быть приятным. В нем можно уловить нотки груши, меда, ванили и сиропа.

Если плод пахнет травой, он явно недозрелый. А если от корочки исходит запах брожения или, еще хуже, гнили, значит, дыня уже перезрела. Если продукт в целом выглядит и пахнет неплохо, но вы планируете хранить его долго, нужно в первую очередь обнюхивать «носик» — то место, куда крепился цветок. Это самая тонкая часть дыни, она начинает портиться первой. Если там ощущается даже легкий винный аромат — плод нужно съедать как можно быстрее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как правильно выбрать дыню

Выбираем сладкую дыню на ощупь

Тактильные ощущения при выборе дыни очень важны, т.к. ее корочка гораздо тоньше, чем арбузная, и по ней легко понять степень зрелости. Но в первую очередь плод нужно погладить: на ладонях не должно оставаться липких следов, воска или любых других посторонних субстанций. Поверхность должна быть сухой и приятной. Если на нее что-то нанесли, то это было сделано либо для улучшения внешнего вида, либо для увеличения срока хранения.

Так какую дыню выбрать? Сначала проведите тест на упругость: слегка надавите пальцем на поверхность. Она должна легко поддаваться, но тут же возвращаться на место. Если плод «деревянный», он не дозрел. А если вмятина остается, то дыня уже перезрела и, возможно, начала портиться.

Если выбираем дыню «Торпеда» — обязательно трогаем «носик». Он также должен быть упругим, но чуть мягче всей остальной поверхности. Дыни этого сорта вытянутые, и это место является хорошим индикатором внутреннего состояния плода. На поверхности «Торпеды» есть сухие желтоватые прожилки, что совершенно нормально. Если дыню погладить, чешуйки от них должны легко отлетать. Это еще один показатель зрелости.

Дыня должна весить столько, на сколько выглядит. Если кажется легче, чем нужно, то она зеленая. А если плод слишком тяжелый, то, скорее всего, внутри уже начался процесс брожения. Старайтесь выбирать экземпляры среднего размера, так меньше шансов разочароваться в покупке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как выбрать спелую дыню

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