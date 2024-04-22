Названы фрукты, которые можно есть при диабете Эндокринолог Тюльганова: при диабете можно есть яблоки и грейпфрут

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При сахарном диабете можно употреблять кисло-сладкие фрукты, в том числе яблоки и грейпфрут, заявила врач-эндокринолог высшей категории Валерия Тюльганова. По ее словам, диабетики также могут есть овощи, но следует ограничивать картофель, передает aif.ru.

Фрукты должны быть не сахарно-сладкими, а кисло-сладкими, например, яблоки, грейпфрут. Банан содержит слишком много углеводов. Очень сладкие и не рекомендуются для диабетиков дыня, арбуз, виноград и хурма, — заявила Тюльганова.

Говоря об овощах, врач напомнила, что они содержат клетчатку. Особое внимание следует уделить лишь картофелю, отметила эндокринолог. Его следует есть не чаще четырех раз в неделю. Тюльганова посоветовала диабетикам совсем исключить из меню жареную картошку и картофельное пюре. Это связано с тем, что в таком виде продукт быстро всасывается и повышает уровень глюкозы.

Ранее детский эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско рассказала, что причиной появления сахарного диабета у детей может быть генетическая предрасположенность, вирусы и дефицит витаминов. По ее словам, на развитие заболевания также может повлиять неблагоприятная экологическая обстановка.

Кроме того, эндокринолог Оксана Лоле отмечала, что для профилактики сахарного диабета следует периодически проходить профосмотры и диспансеризацию.