Врач рассказала о причинах появления сахарного диабета у детей Врач Тараско: диабет у детей могут вызвать вирусы и дефицит витаминов

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Причиной появления сахарного диабета у детей может быть генетическая предрасположенность, вирусы и дефицит витаминов, рассказала «ФедералПресс» детский эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско. По ее словам, на развитие заболевания также может повлиять неблагоприятная экологическая обстановка.

Врач отметила, что необходимо установить, какого типа диабет у ребенка. Сахарный диабет 1-го типа является аутоиммунным заболеванием, и причины его появления комплексные: дефицит витамина D, вирусы, неблагоприятная экологическая обстановка. Поэтому нельзя сказать точно, откуда он появился. Такой тип заболевания лечится инсулинотерапией.

Сахарный диабет 2-го типа появляется, когда инсулин, который вырабатывается в нужном количестве, не может попасть в клетку, уточнила медик. В таком случае причина диабета в генетической предрасположенности. Кроме того, наличие диабета или ожирения у кого-то из родственников увеличивает риск развития заболевания.

Отягощающий фактор, влияя на который мы существенно профилактируем развитие диабета 2-го типа, это избыточная масса тела. То есть если ребенок или взрослый нормализирует массу тела путем здорового питания, физнагрузки и нормализации сна, то у него восстанавливается чувствительность клеток к инсулину, и заболевание проходит, — объяснила эндокринолог.

Ранее эндокринолог Оксана Лоле заявила, что для профилактики сахарного диабета следует периодически проходить профосмотры и диспансеризацию. Предиабетикам специалист посоветовала ходьбу и танцы.