Полезные заготовки на зиму: в чем можно сушить фрукты Для чего нужен дегидратор и как сушить фрукты в электросушилке

Фото: shutterstock

Как сушить фрукты

Совсем скоро садоводы и огородники соберут первый урожай. Раньше всего появляются ягоды, за ними поспевают овощи и плоды деревьев, затем — бахчевые культуры. В ряде регионов России уже выросли первые грибы. Сегодня мы узнаем, чем отличается обработка продуктов в сушилке для фруктов и дегидраторе.

Зачем сушить овощи и фрукты

Заготовки на зиму можно сделать в виде:

варенья

компотов

солений

маринадов

Кроме того, овощи, фрукты и грибы можно заморозить или высушить. Для последнего способа требуется больше всего времени, однако и храниться такие заготовки могут несколько лет. Кроме того, если соблюсти правила сушки, то в овощах и фруктах можно сохранить полезные для здоровья витамины и микроэлементы.

Сушить фрукты можно в сушилке, в дегидраторе, в духовке и на свежем воздухе. Таким же способом можно приготовить некоторые овощи и грибы. Однако сушка заготовок на зиму на свежем воздухе требует много времени и доступна жителям не всех регионов. Для того чтобы правильно сделать заготовки в духовом шкафу, их нужно часто переворачивать, периодически выключать духовку, проветривать. Все это отнимает много времени и требует постоянного внимания. По этой причине рекомендуем засушивать урожай в электросушилке или в дегидраторе для фруктов и овощей.

Фото: shutterstock Дегидратор для фруктов

Какие фрукты сушат в электросушилке

Электросушилка — один из самых популярных приборов для создания заготовок на зиму. Сушка в нем происходит следующим образом: очищенные и порезанные овощи и фрукты размещают на сетчатых поддонах, которые загружаются в устройство в несколько «этажей». Обдув нагретым воздухом происходит снизу, из-за чего нижний ряд высыхает быстрее, а верхние ярусы, как правило, необходимо досушивать дополнительно. Температурный режим в современных приборах выставляется автоматически. Весь процесс занимает от четырех до восьми часов, в зависимости от количества влаги в продукте, толщины ломтиков и влажности в помещении.

В электросушилке можно заготовить:

вишню

черешню

абрикосы

сливы

яблоки

ананасы

малину

смородину

груши

апельсины

бананы

дыню

шиповник

Фото: shutterstock В чем можно сушить фрукты

Также в ней можно сделать чипсы, причем не только картофельные, но и кабачковые или тыквенные. И, конечно, электросушилку активно используют грибники, чтобы сохранить дары леса на зиму.

Как сушить фрукты, овощи или грибы в электросушилке? В этом нет ничего сложного. Чтобы подготовить продукты к сушке, их необходимо промыть, слишком мягкие или испорченные участки срезать, при необходимости очистить от кожуры, удалить косточки и порезать на дольки. Затем фрукты и некоторые овощи нужно сбрызнуть лимонным соком, чтобы кусочки сохранили яркий цвет. Загружать сушилку необходимо продуктами одного вида, то есть посушить вместе яблоки и ананасы не получится. Дело в том, что разные плоды содержат разное количество влаги, поэтому их не удастся одновременно довести до готовности.

Важно помнить, что чем тоньше ломтики, тем быстрее они просохнут. Если вы собрались заготавливать ягоды небольшого размера или нарезали овощи и фрукты на мелкие куски, то поддоны можно застелить марлей, чтобы продукты не проваливались.

Как правило, овощи, фрукты и грибы сушат при температуре от 40 до 60 градусов. Однако многое зависит от их сочности, а также от модели электросушилки. Чтобы быть уверенным в том, что выбрана подходящая температура, изучите инструкцию к аппарату. Как правило, в ней есть рекомендации от производителя. В современных устройствах можно автоматически выставить режим работы для приготовления разных продуктов, однако температура нагретого воздуха все равно будет приблизительной. Когда установленное время закончится, прибор отключится автоматически.

Если после завершения работы сушилки фрукты и овощи сохранили влагу или остались липкими, то их необходимо просушить дополнительно.

Фото: shutterstock Что можно сушить в дегидраторе

Что можно сушить в дегидраторе

Нередко люди путают сушилку для фруктов и дегидратор. Однако следует понимать, что у этих приборов разный принцип работы. В сушилке продукты обдуваются нагретым воздухом только снизу, поэтому высушиваются неравномерно.

В дегидраторе для овощей и фруктов нагрев осуществляется с помощью инфракрасного излучения, а воздух по специальным каналам подается на поддоны сверху и по бокам. Это позволяет приготовить продукты быстрее и просушить их равномерно. Кроме этого, благодаря встроенному термостату в дегидраторе для фруктов датчики показывают температуру во время работы прибора. И она всегда одинаковая для всего объема камеры устройства, что позволяет просушивать фрукты и овощи равномерно за более короткий период.

Благодаря такой точности дегидратор подходит не только для фруктов, но и для других продуктов. Например, в нем можно сушить или вялить:

мясо

рыбу

зелень

репчатый лук

морковь

сухари

тыкву

кабачки

помидоры

цитрусовые

экзотические фрукты

грибы

капусту

Фото: shutterstock Дегидратор для овощей и фруктов

Более того, современные дегидраторы для овощей и фруктов благодаря возможности точно выставить температуру подходят для приготовления домашних йогуртов.

Чтобы высушенные фрукты, овощи или грибы долго хранились, их необходимо положить в холщовый мешок или в наволочку. Такие заготовки следует хранить в проветриваемых и прохладных сухих помещениях. Мешки нужно подвесить или расположить на полках как можно выше от пола.

Читайте также:

Как выбрать дыню: инструкция перед покупкой

Как выбрать арбуз: полезные советы

Как заморозить овощи, фрукты и ягоды: делаем заготовки на зиму

Как уберечься от клещей

Новые штрафы для дачников в 2023 году: что можно и нельзя делать на участке