Терапевт назвала полезную альтернативу майонезу Терапевт Чиркова: майонез можно заменить сметаной или йогуртом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полезной альтернативой майонезу станет сметана или натуральный йогурт со специями, рассказала в разговоре с NEWS.ru врач-терапевт Ольга Чиркова. Специалист отметила, что майонез является не самым удачным соусом для блюд. Она связала его популярность с дешевизной. По словам терапевта, в майонезе зачастую содержится множество вредных добавок.

Майонез не может рассматриваться в одном ряду с благородными соусами. Это не самый удачный соус, получивший популярность за счет дешевизны. Он очень калорийный, часто содержит множество добавок — консервантов, эмульгаторов, усилителей вкуса и так далее. Лучше использовать вместо него сметану или натуральный йогурт с натуральными специями, — пояснила Чиркова.

Диетолог Асият Хачирова ранее рассказала, что при похудении необязательно исключать из рациона майонез. Она уточнила, что на самом деле этот соус не калорийнее растительного масла: на 100 г продукта приходится около 850–900 калорий. Как пояснила врач, главная опасность майонеза заключается в его консистенции.

При этом телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам убрать майонез из рациона. По его словам, этот продукт содержит много добавок. Кроме этого, Мясников порекомендовал сократить употребление хлеба, в котором имеется много крахмала и соли.