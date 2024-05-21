Диетолог развеяла популярный миф о майонезе Диетолог Хачирова: майонез необязательно исключать из рациона при похудении

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Убеждение, что майонез необходимо обязательно исключить из рациона при похудении, не более чем миф, заявила в разговоре с NEWS.ru диетолог Асият Хачирова. Специалист уточнила, что на самом деле этот соус не калорийнее растительного масла: на 100 г продукта приходится около 850–900 калорий.

Майонез демонизируют незаслуженно. Многие считают, что для снижения веса надо убрать его из рациона, заменяя его при этом растительным маслом. По калорийности они примерно такие же: на 100 г масла — более 900 ккал, а в 100 г майонеза — около 850–900 ккал, — пояснила диетолог.

По словам Хачировой, главная опасность майонеза заключается в его консистенции. Растительное масло жидкое, поэтому его добавляют в блюдо в меньших количествах, чем в случае с майонезом. Врач порекомендовала любителям этого соуса не отказываться от него и ничем не заменять, а просто следить за количеством съеденного.

Основная сложность в том, что за счет органолептических свойств и густоты майонеза мы употребляем его больше. Если вы любите майонез, то не надо ничем его заменять, просто нужно контролировать количество съеденного, — заключила специалист.

Хачирова ранее предупредила, что из-за сырых яиц в покупном и домашнем майонезах может находиться возбудитель сальмонеллы. Специалист уточнила, что некоторые производители заменяют яйцо яичным меланжем. По ее словам, таким образом они продлевают срок хранения продукта.