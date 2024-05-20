Назван паразит, подстерегающий россиян в майонезе Диетолог Хачирова: в майонезе может находиться возбудитель сальмонеллы

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Из-за сырых яиц в покупном и домашнем майонезах может находиться возбудитель сальмонеллы, предупредила в разговоре с NEWS.ru диетолог Асият Хачирова. Специалист уточнила, что некоторые производители заменяют яйцо яичным меланжем. По ее словам, таким образом они продлевают срок хранения продукта.

Тут дело в том, что сырое яйцо может содержать возбудителя серьезного заболевания — сальмонеллез. Есть производители, которые готовят его именно так, лишь заменяя сырое яйцо яичным меланжем — высушенным яйцом. Добавление меланжа способствует более длительному хранению майонеза, — пояснила диетолог.

Как отметила Хачирова, при приготовлении домашнего майонеза необходимо выбирать только очень свежие яйца проверенных производителей или перепелиные яйца, которые не содержат возбудитель сальмонеллы. При выборе готового соуса в магазине диетолог порекомендовала внимательно изучить состав. По ее словам, лучше избегать майонеза, в котором содержится большое количество усилителей вкуса и загустителей, и стоит отдать предпочтение продукту с самым простым составом.

Руководитель группы биологических исследований ФИАН Светлана Димитриева ранее посоветовала отказаться от пережаренных блюд, которые могут продаваться в точках с фастфудом. По ее словам, темный цвет картошки фри говорит о том, что она жарилась с нарушением санитарных норм.