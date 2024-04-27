Россиян призвали убрать из рациона два продукта Доктор Мясников: хлеб и майонез важно убрать из рациона

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Россиянам следует исключить из рациона два продукта: хлеб и майонез, заявил доктор и телеведущий Александр Мясников во время программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По словам эксперта, современный хлеб содержит много калорий, крахмала и соли. Доктор рекомендует использовать цельнозерновой хлеб, хотя признает, что его не так легко найти.

Люди, которые хотят следить за собой, вы поймите: сегодняшний хлеб — это калории, крахмал, соль, — объяснил он.

Вторым продуктом, от которого стоит отказаться, Мясников назвал майонез. Он предупредил, что в магазинном майонезе содержится большое количество калорий и добавок. Врач посоветовал заменить покупной майонез на домашний.

Ранее нутрициолог Марина Косенкова рассказала, что при стрессе, тревожности, переживаниях и других эмоциональных нагрузках помогают куркумин и темный шоколад. Кроме этого, по ее словам, при напряжении можно употреблять инжир, зеленые овощи и цитрусовые. Как объяснила медик, необходимо включить в рацион пищу, которая может спровоцировать выработку серотонина, дофамина и эндорфина.

Также нутрициолог Дарья Савельева заявила, что на Пасху лучше приготовить кулич самостоятельно дома, а не брать в магазине, поскольку в покупном куличе высокий гликемический индекс. По ее словам, также в магазинном куличе мало питательных веществ.