Россиянам порекомендовали отказаться от покупных куличей Нутрициолог Савельева: в куличах из магазина высокий гликемический индекс

Лучше приготовить кулич самостоятельно дома, а не брать в магазине, поскольку в покупном куличе высокий гликемический индекс, рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Дарья Савельева. По ее словам, также в магазинном куличе мало питательных веществ.

Магазинный кулич содержит низкое содержание питательных веществ: белая мука лишается большей части питательных веществ, таких как витамины, минералы и пищевые волокна, в процессе обработки. Поэтому употребление продуктов на ее основе может привести к недостатку этих важных элементов питания, — объяснила медик.

В покупных куличах высокий гликемический индекс из-за большого содержания белой муки и избытка сахара, подчеркнула Савельева. Это может стать причиной быстрого увеличения уровня сахара в крови, что неблагоприятно для людей с сахарным диабетом или с нарушениями углеводного обмена.

Нутрициолог отметила, что в магазине продаются куличи на основе коровьего молока, что нежелательно для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молочный белок. Также в нем содержится глютен из пшеничной муки, который является потенциальным провокатором проблем со здоровьем.

Ранее стало известно, что за последние три года набор пасхальных продуктов, куда входят куличи, творожная пасха и яйца, в России подорожал на 35%. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец посоветовал ради экономии на угощениях закупать продукты оптом.