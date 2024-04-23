Нутрициолог назвала продукты, которые помогают при стрессе Нутрициолог Косенкова: куркумин и отруби помогают при стрессе

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При стрессе, тревожности, переживаниях и других эмоциональных нагрузках помогают куркумин, темный шоколад и отруби, рассказала LIFE.ru нутрициолог Марина Косенкова. По ее словам, при напряжении также помогают инжир, зеленые овощи и цитрусовые.

Необходимо включить в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, ферментов, а также пищу, которая может спровоцировать выработку серотонина, дофамина и эндорфина, — объяснила медик.

Нутрициолог отметила, что куркумин уменьшает чувствительность клеток к кортизолу, а также способствует лечению депрессии. Отруби являются источником витамина В и клетчатки, снижающей маркеры воспаления в мозгу, которые связаны с тревогой. Снижению эмоциональных нагрузок также способствует темный шоколад, который помогает активной выработке гормонов счастья.

Кроме того, в зеленых овощах, таких как щавель, салат латук, шпинат, цветная капуста и брокколи, содержатся антиоксиданты, восстанавливающие организм после нервных расстройств, добавила врач. Также в них есть калий, который нужен для правильной работы всей нервной системы. Апельсин, лимон, грейпфрут и остальные цитрусовые содержат витамин С, который особенно важен в борьбе со стрессом.

Ранее онколог Алексей Бутенко заявил, что на развитие рака у человека может повлиять стресс, способный ослабить иммунную систему, которая должна бороться с опухолевыми клетками. По его словам, нагрузки на нервную систему негативно влияют на организм.