Названы продукты, которые станут дешевле летом Гендиректор Ягодного союза: летом могут подешеветь малина и голубика

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Летом могут стать дешевле малина, голубика и черешня, рассказала в беседе с «Москвой 24» генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий. По ее словам, также возможно снижение цен на садовую землянику.

Эксперт отметила, что большая часть продукции на рынке поставляется из зарубежных стран, однако цена на товары начнет падать, когда начнется сезон сбора урожая в России. Малина сейчас завозится из Марокко и Мексики, поэтому недешево стоит. Ожидается, что ягода подешевеет в конце июля — начале августа, когда появится свой урожай, а поставки будут идти из соседних стран, например, из Белоруссии и Сербии.

На голубику самая низкая цена наблюдается в августе. Ягода, присутствующая на рынке, преимущественно привозится из Марокко. Она имеет достаточно высокую стоимость из-за длительной транспортировки, — объяснила Козий.

Специалист добавила, что стоимость черешни будет зависеть от цены продукции из Азербайджана и Турции. Как правило, самые низкие цены на эту ягоду наблюдаются в июне. На стоимость также влияет курс рубля по отношению к турецкой лире, однако, скорее всего, черешня все равно станет дешевле.

Садовая земляника также немного подешевеет летом, но стоимость может быть выше, чем в прошлом году, заключила эксперт.

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