Названы три простых продукта для хорошего настроения Малышева: курица, черный шоколад и отруби создают хорошее настроение

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Курица, черный шоколад и рисовые отруби — продукты, которые положительно влияют на настроение, рассказала телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Они вырабатывают серотонин, окситоцин, дофамин и фенилэтиламин, пояснили ведущие передачи.

В рисовых отрубях содержится почти две суточные нормы магния. А магний необходим для выработки окситоцина, правильной работы гормона привязанности. При достаточном количестве магния гормоны, в том числе окситоцин, работают хорошо — выделяются в большом количестве, — рассказал кардиолог Герман Гандельман.

Малышева отметила, что мало кто понимает, что именно грубое волокно вырабатывает серотонин — гормон радости — и дает возможность накапливаться магнию. Почти 90% серотонина вырабатываются в брюшной полости, добавила врач.

Это основной гормон удовлетворения жизнью. Это не мозг, хотя в мозге он, конечно, тоже есть, это брюшная полость. Поэтому, если вы едите грубое волокно, во-первых, стул будет хорошим, во-вторых, будет серотонин, а, в-третьих, из-за избытка магния будет окситоцин, — сказала телеведущая.

Однако неважно, будут отруби или нет, если не поесть курицу или индейку, подметил иммунолог Андрей Продеус. Он объяснил это необходимостью наличия аминокислоты триптофан, которая выступает предшественником, — из нее строится серотонин.

Офтальмолог Михаил Коновалов продолжил тему полезной еды, отметив качества черного шоколада. По его словам, в нем содержится фенилэтиламин в количестве 70% суточной нормы в 100 граммах. Именно он способствует выработке дофамина — гормона уверенности, счастья, наслаждения, рассказал специалист.

Проводились исследования и опросы среди людей, которые постоянно употребляют в пищу черный шоколад, и депрессивные состояния у этих людей были на 70% меньше, нежели у тех, кто не употребляет черный шоколад, — сказал Коновалов.

Малышева подчеркнула, что речь идет именно о черном шоколаде, а не молочном. Повар телепрограммы попробовал совместить эти три продукта. Он сделал томленую курицу, растопил шоколад и смешал его с отрубями, также добавив в него сок от птицы. Попробовав блюдо, Малышева отметила, что ей нравится, тогда как Продеус выразил мнение, что курица без шоколада лучше.

Ранее в программе «Жить здорово!» рассказали, что известная традиция запивать красное мясо вином сводит на нет всю пользу от этой пищи для организма. Железо, которое содержится в мясе, хуже усваивается из-за винного напитка, объяснили специалисты.