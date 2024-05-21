Врач назвала традиционное сочетание продуктов, от которого стоит отказаться Малышева: традиция запивать красное мясо вином обнуляет пользу для здоровья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известная традиция запивать красное мясо вином сводит на нет всю пользу от этой пищи для организма, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Железо, которое содержится в мясе, хуже усваивается из-за винного напитка, пояснила она в паре с иммунологом Андреем Продеусом.

Мы говорим о мясе — мы говорим о железе. Очень значимая функция железа, чтобы лимфоциты могли хорошо делиться, размножаться и быть активными, — заявил Продеус.

Малышева добавила, что лимфоциты — иммунные клетки, которые уничтожают инфекции и рак. Железо необходимо им для работы, оно отвечает за иммунитет, пояснила врач. Кроме того, железо помогает передавать нервные импульсы в синапсах, когда общаются нервные клетки, сказал Продеус. Однако самая главная функция железа связана с эритроцитами, продолжила Малышева.

Железо, окисляясь, переносит кислород в мозг, во все органы и ткани. Итак, главный смысл железа — то, что там есть гемоглобин и гемовое железо. Гемовое железо быстро всасывается — это главная привилегия мяса, — рассказала она.

Железо легко попадает в кровь через кишечник при употреблении мяса. В то же время красное вино и полифенолы мешают и снижают возможность даже для гемового железа проникнуть в организм, объяснили специалисты.

Не то что совсем блокирует, но серьезно снижает доступность, — подчеркнул Продеус.

Поэтому многовековая традиция запивать красным вином красное мясо обнуляет пользу, подытожила Малышева. Она предложила отказаться от этой привычки, так как в ней нет смысла с точки зрения здоровья.

Ранее Малышева рассказала, что популярное сочетание шпината и сыра не несет никакой пользы для организма. По ее словам, такой «дуэт» вытесняет ценные свойства друг друга.