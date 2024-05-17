Названы два популярных продукта, которые нельзя сочетать Малышева: сочетание шпината и сыра не несет пользы для здоровья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Популярное сочетание шпината и сыра не несет никакой пользы для организма, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, такой «дуэт» вытесняет ценные свойства друг друга.

Иммунолог Андрей Продеус напомнил, что сыр является источником кальция, необходимого для здоровья костей. Он отметил, что благодаря этому макроэлементу кости становятся плотными, крепкими, а риск развития остеопороза снижается.

Офтальмолог Михаил Коновалов в свою очередь объяснил, что в шпинате есть такое важное вещество, как лютеин. Оно нужно для защиты глазной сетчатки от ультрафиолета.

При сочетании сыра и шпината ничего не всасывается. Шпинат содержит щавелевую кислоту, которая блокирует кальций, делает из него нерастворимую соль, и она не проходит через слизистую кишечника и не всасывается — и вся польза от него уходит, — уточнил Продеус.

Малышева добавила, что сочетание шпината и сыра для многих людей привычное и вкусное, однако абсолютно бессмысленное с точки зрения здоровья. Она посоветовала сочетать шпинат не с сыром, а с куриными яйцами, например, в виде яичницы.

Ранее Елена Малышева рассказала, что популярное блюдо жульен, в котором содержатся грибы и сыр, с точки зрения медицины также не несет никакой пользы. При сочетании этих двух продуктов тоже нивелируются их полезные свойства.