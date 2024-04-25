Малышева назвала два популярных продукта, которые нельзя сочетать Малышева: сочетание грибов и сыра нивелирует их полезные свойства

Популярное блюдо жульен, в котором содержатся грибы и сыр, с точки зрения медицины не несет никакой пользы, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Она объяснила, что при сочетании этих двух продуктов нивелируются их полезные свойства.

Жульен не вредное блюдо, не опасное, для кого-то самое вкусное, но с точки зрения медицины совершенно бессмысленное сочетание. <...> Они не дают друг другу работать и приносить здоровью пользу. <...>Лучше эти продукты [грибы и сыр] разделять, — сказала Малышева.

Офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что в грибах содержится цинк, который необходим для хорошего зрения. В сыре и других молочных продуктах имеется кальций, важный элемент для укрепления костей, добавил иммунолог Андрей Продеус. Однако при сочетании в одном блюде эти продукты утрачивают свою пользу.

При сочетании сыра и грибов «сталкиваются» кальций и цинк, которые используют один и тот же канал для всасывания в кровь. Они начинают конкурировать между собой. Чаще всего цинк проигрывает и просто не усваивается, — уточнил Коновалов.

Ранее Малышева рассказала, что человеческому организму необходим витамин А, который обеспечивает здоровье глаз, легких и кожи. По ее словам, получить этот витамин можно только из продуктов. Лучшими источниками витамина А является печень, добавила Малышева. Так, в 100 граммах печени трески содержится 20 суточных норм витамина, а в день достаточно употреблять всего пять граммов. В 100 граммах индюшачьей печени находится 15 суточных норм, а в гусиной — шесть.