Огурцы: посадка в открытый грунт — рассадой или семенами? Рассказываем обо всех тонкостях, делимся новыми подходами, публикуем советы бывалых дачников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огурцы: посадка в открытый грунт

Весной в продаже появляются первые тепличные огурцы. Мы вдруг вспоминаем, что эти зеленые овощи пора высаживать в грунт, чтобы были свои, лично выращенные. Мы поделимся советами бывалых дачников и расскажем обо всех тонкостях выращивания огурцов — про посадку в мае рассады и посадку огурцов в грунт семенами.

Когда посадить огурцы

Если говорить о традиционном выращивании рассады огурцов — с сортировкой семян, замачиванием их в различных растворах и выдержке всходов на подоконнике, то поезд уже ушел, причем в марте. Но, к счастью, существует еще несколько вариантов посадки огурцов:

покупка готовой рассады,

высаживание семян в теплицу,

посадка огурцов в грунт семенами.

Сразу оговоримся, что в оставшиеся до конца мая дни можно успеть посеять семена на рассаду. Благоприятными для посадки огурца семенами будут дни с 23 по 24 мая 2023 года, а также 30 и 31 мая. Однако в этом случае ваши огурцы не будут полностью готовы к посадке в открытый грунт рассадой: саженцы просто не успеют отрастить несколько листьев — фактически это будут крохотные всходы с одним листом. Однако выход есть: сверху такие ростки можно накрыть пятилитровой пластиковой бутылкой без дна — днем ее крышку откручивают для проветривания, на ночь закрывают, чтобы сохранить тепло. Это позволяет в короткие сроки подрастить посадки огурцов прямо в грунте.

Фото: shutterstock.com Огурцы: посадка в грунт семенами

Огурцы: посадка в мае рассады в грунт

Если же вы все-таки успели вырастить полноценные саженцы или купили рассаду, то ее можно будет посадить в землю, как только почва прогреется до 18 градусов тепла. Рассада при этом должна иметь два-три крупных листа. Рассаду огурцов перед посадкой необходимо будет закаливать на протяжении пары недель: выставлять на открытый воздух в тенек, постепенно увеличивая количество часов на свежем воздухе. Почву в теплице, парнике или на грядке необходимо подготовить за неделю до посадки огурцов:

перекопать грядку,

убрать остатки прошлогодних корней и растений,

внести удобрения.

Перед посадкой нужно выкопать лунки на расстоянии до 40 см, пролить водой, удобрить горстью специального грунта, в который обычно высеивают семена. Рассаду за час до высадки следует как следует полить водой, чтобы земляной ком, прикрывающий корешки, можно было легко вытащить из емкости. Затем растения помещают в лунку, присыпают землей, еще раз поливают и уплотняют грунт.

После высадки саженцев в грунт первые несколько ночей их можно прикрывать спанбондом (укрывным нетканым материалом, позволяющим сохранить тепло), чтобы растения не замерзли. Этот материал спасает и от солнечных лучей в том случае, если сразу после пересадки установится жаркая сухая погода.

Фото: shutterstock.com Посадки огурцов

Огурцы: посадка в грунт семенами

А теперь самое интересное для тех, кто не успел с рассадой — как посадить огурцы в грунт семенами. В центральной части России сеять сухие семена в грунт можно после 25 мая и до конца первой декады июня. В южных регионах допускается начинать посадки на две недели раньше, в северных — лучше повременить и начать через две недели после сроков, рекомендованных для средней полосы. Бывалые дачники советуют следующее: днем воздух несколько дней подряд должен прогреваться до 25 градусов тепла.

Грядки должны находиться на солнечном месте, где не бывает ветров. Почву рекомендуется подбирать так, чтобы она была рыхлой и с нейтральной кислотностью. Грядки предварительно необходимо перекопать, затем совком провести борозды. Между рядами требуется оставить расстояние от 30 до 60 см. Борозды проливают из шланга или лейки без рассеивателя, когда вода впитается — выкладывают семена. Они должны находиться на расстоянии около 30 см друг от друга, чтобы потом не пришлось их прореживать.

Другим способом можно считать высадку семян в лунки. В этом случае в почве делают углубления до 5 см, на дно помещают перегной и золу на половину глубины. После этого каждая ямка проливается водой. После ее впитывания на подушку из удобрений выкладывается пара семечек огурца, которые прикрывают табачной пылью, чтобы отпугнуть муравьев.

После посадки любым из вышеназванных способов семечки нужно присыпать той же почвой с грядки или перегноем. После этого борозды накрываются пленкой. Через несколько дней, когда большинство семян дадут ростки, пленку нужно заменить на спанбонд. В этом случае не нужно дополнительно обрабатывать семена огурцов перед посадкой.

В южных и центральных регионах огурцы, которые сажают в мае в грунт, быстро всходят и обильно плодоносят. В северных регионах этот способ можно считать рискованным. Надежнее выращивать огурцы рассадой или из семян в теплицах и парниках.

Фото: shutterstock.com Огурцы: посадка в мае

Огурцы: рассада, выращивание в грунте

Высадка семян в открытый грунт — это только начало пути. В дальнейшем необходимо обеспечить правильный уход за посадками. Первые листочки на грядке появятся через несколько дней, если температура воздуха выше 25 градусов тепла. В случае если на улице прохладно или были заморозки, всходы могут появиться и через десять дней. Опытные садоводы отмечают, что погубить ростки могут несколько факторов:

заморозки,

насекомые-вредители,

недостаток питательных веществ в почве,

неправильный полив.

Поливать посадки огурцов на первом этапе следует один раз за два дня, если на улице сухо. На 1 кв. м грядки с огурцами должно приходиться до 5 л воды. Когда появятся первые завязи, объем воды увеличивают в 2 раза. К концу сезона частоту поливов уменьшают. Поливать следует под корень, обязательно с насадкой для рассеивания, когда растения находятся в тени, чтобы не сжечь листья. Полив по листьям проводят утром или вечером в дни, когда на улице стоит жара и влажность воздуха понижается.

Чтобы предотвратить появление вредителей, ростки огурцов следует обрабатывать растворами тиофоса или хлорофоса. Против белых клещей помогает обычная перекись водорода из аптеки. Важная составляющая ухода за растениями — их подкормка. Можно использовать подручные средства вроде борной кислоты или марганцовки или приобрести промышленные удобрения в специализированных магазинах.

И, наконец, самое «любимое»: прополка и окучивание. Любые посторонние растения с грядки с огурцами должны удаляться. Окучивание делается всего 2-3 раза за сезон: когда саженцы интенсивно растут и начинают плодоносить. Окучивание играет важную роль для здорового роста огурцов — овощам это позволяет укрепить корневую систему, а, значит, забирать из почвы как можно больше питательных веществ, чтобы урожай оказался вкусным и полезным.

Фото: shutterstock.com Когда посадить огурцы

Способы посадки огурцов в грунт в 2023 году: популярные тренды

Если вы опытный огородник и обычные посадки огурцов в грядку для вас не новость, то предлагаем вам другие советы, а также способы посадки огурцов в грунт для экономии места или количества удобрений, а также для простоты в уходе за растениями.

Итак, посадка огурцов в грунт в 2023 году может стать очень увлекательным опытом для тех, кто никогда не высаживал их никуда, кроме ровной грядки на южной стороне. Предлагаем вам увлекательную тему: «Огурцы: посадка в открытый грунт на шпалерах, в бочках, мешках и покрышках».

Фото: shutterstock.com Огурцы: рассада, выращивание

Шпалеры. Этот способ посадки огурцов подразумевает, что они будут расти вверх, используя в качестве опоры стволы деревьев или специально сконструированные шпалеры. Для этого огурцы высаживают рядом с яблонями, грушами, черемухой. Чтобы огуречные плети начали расти, как вам необходимо, их придется на начальном этапе подвязать бечевкой. Потом они зацепятся за кору и будут расти вверх уже сами. При таком способе плоды остаются чистыми, за ними проще следить и собирать урожай. Однако сэкономить удобрения в этом случае не удастся — их придется вносить в полной мере под каждое растение. Если шпалеры были созданы специально для выращивания огурцов, то посадить саженцы можно будет плотнее. Рекомендуется делать опоры для огурцов разборными, чтобы на следующий год перенести их в другое место, поскольку не следует сажать огурцы два года подряд в одном и том же месте. Бочки. Этот способ также позволяет сэкономить место на дачном участке и заодно решает вопрос с температурой почвы. Бочку рекомендуется брать металлическую, можно дырявую, окрашенную в темные цвета. Она наполняется различной органикой до половины высоты, сверху укладывается подготовленный грунт, смешанный с перегноем. За месяц до посадки огурцов бочку проливают разведенным в воде коровьим навозом и укрывают пленкой. Семена огурцов можно посеять в такую емкость после середины мая. Когда огурцы подрастут, плети можно будет пустить расти вниз или соорудить на бочке дуги. Одним из минусов выращивания огурцов в бочках считается необходимость частого полива. Мешки. Мешки для строительного мусора можно использовать по тому же принципу, что и бочки. Чтобы импровизированная грядка не заваливалась на бок, для нее можно сделать каркас из досок или любых других подручных материалов. Для подвязывания плетей внутрь мешка можно вставить обычную палку. Частый полив — тоже один из недостатков такого способа выращивания огурцов. Покрышки. Старые покрышки, уложенные друг на друга, также могут сыграть роль импровизированной бочки. Из-за черного цвета земля внутри них прогревается намного быстрее, чем при любых других вариантах. Нижнюю из покрышек рекомендуется засыпать дренажом, например, керамзитом. Сверху укладывается почва для огурцов. Уход за растениями такой же, как для «бочкового» и «мешочного» вариантов.

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