Не укрываю, не поливаю, а он цветет! Розовый звездопад в моем саду

Не укрываю, не поливаю, а он цветет! Розовый звездопад в моем саду

Арабис — скромное очарование каменистых садов! Когда хочется украсить сад чем-то нежным, но при этом выносливым, арабис становится идеальным выбором. Это скромное растение удивительным образом сочетает трогательную красоту и железную выносливость. Мои кустики арабиса уже третий год разрастаются на альпийской горке, каждый апрель превращаясь в белоснежные душистые подушки.

Секрет популярности арабиса в его удивительной адаптивности. Он прекрасно чувствует себя в расщелинах между камней, где другим растениям было бы неуютно. Главное — не сажать его на открытое пекло в разгар лета, особенно в южных регионах.

Особенно хорош арабис в рокариях и на подпорных стенках, где его побеги эффектно свешиваются, создавая живые цветочные каскады. После цветения куртинки сохраняют декоративность благодаря аккуратным серовато-зелёным листочкам, которые зимой уходят под снег, а весной вновь оживают одними из первых.

Уход за этим растением минимален. Достаточно изредка поливать в засуху и раз в два-три года делить разросшиеся кустики. Арабис не требует подкормок, практически не болеет и прекрасно зимует без укрытия. Единственное, что он действительно любит, — это хороший дренаж и лёгкую почву.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.