Хруст на весь дом! Малосольные огурцы на минералке — готовы за 3 часа!

Хруст на весь дом! Малосольные огурцы на минералке — готовы за 3 часа!

Эти малосольные огурцы на минералке получаются невероятно хрустящими, с ярким чесночно-укропным вкусом и легкой газированной искринкой. Они будут готовы за 3 часа, а хруст от них стоит на весь дом!

Возьмите 1 кг мелких огурцов, 3–4 зубчика чеснока, пучок укропа с зонтиками, 5–7 листьев смородины, 1 ст. л. соли и 1 литр сильно газированной минералки. Огурцы надрежьте вдоль крест-накрест, уложите в банку с чесноком и зеленью. Растворите соль в минералке, залейте огурцы, оставив 2 см до края.

Оставьте при комнатной температуре на 2 часа, затем уберите в холодильник, еще через час уже можно есть. Вы получите огурцы с пузырьками внутри, которые хрустят, как свежие, но с насыщенным солоноватым вкусом и ароматом пряностей. Секрет хруста — в минералке: углекислота проникает в мякоть, создавая пористую структуру.

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