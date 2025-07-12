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12 июля 2025 в 08:30

Хруст на весь дом! Малосольные огурцы на минералке — готовы за 3 часа!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти малосольные огурцы на минералке получаются невероятно хрустящими, с ярким чесночно-укропным вкусом и легкой газированной искринкой. Они будут готовы за 3 часа, а хруст от них стоит на весь дом!

Возьмите 1 кг мелких огурцов, 3–4 зубчика чеснока, пучок укропа с зонтиками, 5–7 листьев смородины, 1 ст. л. соли и 1 литр сильно газированной минералки. Огурцы надрежьте вдоль крест-накрест, уложите в банку с чесноком и зеленью. Растворите соль в минералке, залейте огурцы, оставив 2 см до края.

Оставьте при комнатной температуре на 2 часа, затем уберите в холодильник, еще через час уже можно есть. Вы получите огурцы с пузырьками внутри, которые хрустят, как свежие, но с насыщенным солоноватым вкусом и ароматом пряностей. Секрет хруста — в минералке: углекислота проникает в мякоть, создавая пористую структуру.

Ранее стало известно, как приготовить малосольные помидоры: готовим утром, едим уже вечером.

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рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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