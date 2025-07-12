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12 июля 2025 в 06:45

Готовим лук к выкопке, чтобы хранился до весны: плотные луковицы без гнили

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти простые приемы гарантируют, что луковицы будут плотными, с золотистой шелухой и без признаков гнили! Рассказываем, как подготовить лук к выкопке, чтобы он хранился до весны.

Чтобы лук пролежал до весны, за 2-3 недели до выкопки полностью прекратите полив — это позволит луковицам сформировать плотные чешуйки. Отгребите землю от головок на 1/3, чтобы они прогрелись на солнце и быстрее дозрели. Подрежьте корни на глубине 5-6 см тяпкой — это ускорит отток питательных веществ в луковицу. Не рыхлите почву в этот период, чтобы не повредить донце.

Если идут дожди, накройте грядку пленкой на дугах, чтобы избежать переувлажнения. За неделю до уборки опрыскайте ботву солевым раствором (100 г на 10 л воды) для профилактики гнилей. Не вносите азотные удобрения с середины июля — они ухудшают лежкость. Выкапывайте лук в сухую погоду, когда перо полегло на 70%, а шейка стала тонкой. Эти простые приемы гарантируют, что луковицы будут плотными, с золотистой шелухой и без признаков гнили!

Ранее стало известно, какие листья выжимают все соки из томатов: срочно удалите.

лук
грядки
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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