Спасаем урожай! Как уберечь картошку от парши в холодное и дождливое лето

Спасаем урожай! Как уберечь картошку от парши в холодное и дождливое лето

Непогода летом повышает риск появления парши на клубнях картофеля. Но это не причина для паники. Рассказываем, как уберечь картошку от парши в холодное и дождливое лето, и спасаем урожай.

Откажитесь от свежего навоза — замените его перепревшим компостом с добавлением золы, чтобы снизить кислотность почвы, которую любит возбудитель парши. Чаще рыхлите междурядья для испарения лишней влаги и мульчируйте грядки соломой — она впитывает воду и создает барьер для инфекции.

При первых признаках болезни (бурые пятна на клубнях) опрыскайте ботву медным купоросом (5 г на 10 л) или бордоской смесью, но не позднее чем за 3 недели до уборки. После дождя обязательно просушивайте почву — сделайте дренажные канавки по периметру грядки. Эти меры спасут урожай даже в самое неблагоприятное лето!

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