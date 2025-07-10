Жареная картошка с лисичками — невероятный вкус!

Жареная картошка с лисичками — это вкус детства и летнего леса на вашей сковороде. Аппетитная хрустящая картошечка и нежные грибы создают гармонию, которая покоряет с первой вилки.

300 г свежих лисичек переберите, аккуратно очистите от сора мягкой кисточкой. Крупные грибы разрежьте пополам. Не мойте их, чтобы не набрали воду! Далее возьмите 600 г картофеля, очистите и нарежьте брусочками толщиной 1 см. Промокните полотенцем — так они лучше подрумянятся. Разогрейте на сковороде 3 ст. л. растительного масла, выложите картофель. Жарьте на среднем огне 15 минут, помешивая, до полуготовности и легкой корочки.

Добавьте к картошке лисички, мелко нарезанную луковицу и 2 зубчика чеснока (пластинами). Увеличьте огонь, жарьте еще 10 минут, пока грибы не подрумянятся, а картофель не станет золотистым. В конце посолите по вкусу, поперчите, бросьте щепотку сушеного укропа. Готовность проверьте вилкой: картофель должен быть мягким внутри. Снимите с огня, дайте постоять под крышкой 5 минут. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью. Аромат стоит невероятный!