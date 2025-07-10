Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 10:32

Неудавшееся лето опасно для капусты: спасаем урожай от гнили и водянистости

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В дождливое и холодное лето капуста особенно уязвима, поэтому защита от избыточной влаги необходима. Длительные осадки провоцируют корневую гниль, килу и пероноспороз, а также делают кочаны водянистыми и трескающимися.

Чтобы спасти урожай, обязательно делайте дренажные канавки вокруг грядок для отвода воды. Накрывайте растения нетканым материалом (агроволокном) в период затяжных дождей — это снизит переувлажнение листьев и грунта. Подкармливайте капусту калийно-фосфорными удобрениями (зола, суперфосфат) — они укрепляют иммунитет и снижают риск грибковых болезней.

Рыхлите почву после каждого дождя, чтобы избежать застоя воды у корней. Если кочаны уже начали формироваться, связывайте нижние листья над ними, создавая естественный «зонтик» от переувлажнения. Помните, неудавшееся лето опасно для капусты. Эти меры помогут спасти урожай от гнили, водянистости и других проблем.

Ранее стало известно, как спасти картошку от парши, даже если она уже зацвела.

капуста
грядки
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«В ход идут лопаты»: на Западе высмеяли изменившуюся риторику Рютте
В США указали Трампу на политическое скудоумие по украинскому вопросу
В УФСИН подтвердили пожар в одной из колоний Соликамска
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности нового ковид-штамма «стратус»
Трамп утвердил часть военной помощи из списка Зеленского
Более 300 человек пострадали из-за массового отравления водой в Дагестане
Стало известно, почему хотят платить надбавки пенсионерам с 70 лет
Наступление ВС РФ на Харьков 10 июля: стояние на коленях, 2 км до Купянска
Кириленко отреагировал на задержание российского баскетболиста во Франции
Магнитные бури сегодня, 10 июля: что завтра, кто в опасности, головные боли
Кадры пожара в колонии в Пермском крае появились в Сети
Почему не работает YouTube 10 июля: замедление, как оживить видеохостинг
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся бойцам СВО
Психолог раскрыла, как легко отличить лень от прокрастинации
Белоусов наградил «Золотыми звездами» отличившихся участников спецоперации
Минтруд поставил точку в вопросе о завозе миллиона мигрантов из Индии
В Пулково подсчитали убытки из-за ограничения работы аэропорта
«Крыша поехала»: в ГД разнесли иллюзии Трампа о секретном оружии против РФ
«Запомнил достойным человеком»: Никитин высказался о Старовойте
Робота с ПМЭФ заметили бегающим по улицам Китая
Дальше
Самое популярное
Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.