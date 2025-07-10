Неудавшееся лето опасно для капусты: спасаем урожай от гнили и водянистости

Неудавшееся лето опасно для капусты: спасаем урожай от гнили и водянистости

В дождливое и холодное лето капуста особенно уязвима, поэтому защита от избыточной влаги необходима. Длительные осадки провоцируют корневую гниль, килу и пероноспороз, а также делают кочаны водянистыми и трескающимися.

Чтобы спасти урожай, обязательно делайте дренажные канавки вокруг грядок для отвода воды. Накрывайте растения нетканым материалом (агроволокном) в период затяжных дождей — это снизит переувлажнение листьев и грунта. Подкармливайте капусту калийно-фосфорными удобрениями (зола, суперфосфат) — они укрепляют иммунитет и снижают риск грибковых болезней.

Рыхлите почву после каждого дождя, чтобы избежать застоя воды у корней. Если кочаны уже начали формироваться, связывайте нижние листья над ними, создавая естественный «зонтик» от переувлажнения. Помните, неудавшееся лето опасно для капусты. Эти меры помогут спасти урожай от гнили, водянистости и других проблем.

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